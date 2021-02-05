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Общество

Льготная программа "Сельская ипотека" продолжит действовать в Нижегородской области в 2021 году

19 февраля 2021 18:30  [47] Общество

Льготная программа "Сельская ипотека" продолжит действовать в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Как отметил губернатор Глеб Никитин, программа стала востребованной у жителей региона", - рассказали в пресс-службе.

"За последние годы появился целый ряд инструментов, позволяющих людям улучшить жилищные условия. Это оказывает положительное влияние на рынок жилья. Мы видим существенный рост в этом направлении. Сельская ипотека – важная часть общей работы", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

"Сельское хозяйство сейчас показывает хорошие результаты в развитии и нуждается в притоке кадров. Наличие собственного, комфортного жилья – серьезный аргумент для любого специалиста", - добавил губернатор.

По данным банков-участников программы - АО "Россельхозбанк", ПАО "Сбербанк" и ПАО КБ "Центр-Инвест", в 2020 году льготный кредит на улучшение жилищных условий выдан 1 371 жителю Нижегородский области.

Подробная информация об участии в программе и утвержденный перечень сельских населенных пунктов, рабочих поселков и сельских агломераций Нижегородской области, на территории которых реализуются мероприятия государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", размещен на официальном сайте аграрного ведомства в разделе "Сельская ипотека".

Ранее Глеб Никитин сообщал, что в 2021 году 75 семей получат жилье по договорам социального найма в рамках направления "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Доступное и комфортное жилье является одним из важнейших факторов закрепления кадров на селе. Решением жилищного вопроса для сельских жителей активно занимается государство", - говорил Глеб Никитин.

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Теги:
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