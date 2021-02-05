Нижний сегодня: главные события дня Общество

Морозы до -37° приближаются к Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде с 20 по 24 февраля столбики градусников опустятся до -30°…-34°, а 21-23 февраля температура понизится до -35°…-37°. МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения или из-за неисправности печного, газового или электрооборудования.

Реставрацию Дворца им. Чкалова планируется завершить до конца 2021 года

В настоящее время на объекте начаты реставрационные работы. Планируется восстановление фасада здания, а также полное обновление инженерных сетей. Также планируется провести реставрацию всех декоративных элементов и залов с условием сохранения предметов охраны (старинных люстр, фонтана, камина и других).

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 19 февраля

По данным на 19 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 92 970 человек, в том числе 416 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 417 новых случаев. Коэффициент распространения инфекции на 19 февраля составляет 0.96 (вчера – 0.95).

Женщина погибла при обрушении торговой палатки в Нижнем Новгороде

Женщина погибла под обломками обрушившейся торговой палатки в Нижнем Новгороде 19 февраля. Сообщение об обрушении временных конструкций из бруса, расположенных на ул. Родионова, 15а, поступило спасателям в 13:01. Личность погибшей устанавливается.

Экс-глава нижегородского ГУФСИН отправлен под домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшему начальнику регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Нижегородской области Николаю Теущакову, который будучи главой ведомства, оказался причастен к денежным поборам с подчиненных. Теущакова арестовали 9 декабря 2020 года. На заседании 19 февраля 2021 года суд изменил меру пресечения на домашний арест.

"Окская судоверфь" спустила на воду четвертое из 10 судов RSD59 для судоходной компании из Москвы

"Окская судоверфь" спустила на воду четвертое из 10 предусмотренных контрактом судов проекта RSD59 для судоходной компании "Астрол" из Москвы. Сухогруз является многоцелевым сухогрузным судном дедвейтом 8144 тонн. Оно относится к классу "Волго-Дон макс". Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов.

Уникальную операцию на аорте провели нижегородские хирурги

Врачи устранили разрыв аорты и кровотечение из нее без хирургического разреза и многочасового глубокого наркоза.

Постоянный поворот направо теперь стал доступен на улице Коминтерна

На светофоре, который расположен на перекрестке улицы Коминтерна и бульвара Юбилейный, установлена дополнительная секция, позволяющая транспорту, двигающемуся по улице Коминтерна со стороны Сормовского шоссе, при любом сигнале светофора повернуть направо на улицу Белозерскую.

Минтранс РФ рассматривает вариант строительства допкамеры шлюза вместо Низконапорного гидроузла

На уровне правительства уже принято решение о строительстве в Городце дополнительной камеры шлюза Нижегородской ГЭС для того, чтобы Нижегородский узел был наконец сделан. Вскоре будет оформлено протокольное решение.