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Общество

Сквер им. Свердлова украшают фонариками в рамках празднования Китайского Нового года

20 февраля 2021 09:50  [84] Общество
сквер им. Свердлова

сквер им. Свердлова

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сквер им. Свердлова украшают фонариками в рамках празднования Китайского Нового года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно предоставленной информации, 20 февраля АНО "Центр 800" и Институт Конфуция при НГЛУ имени Н. А. Добролюбова организовали украшение китайскими фонариками сквера им. Свердлова.

По словам организаторов, каждый год Новый год в Китае празднуется в разные дни. В 2021 году Новый год в Китае начался еще 12 февраля, но празднования продлятся до 27 февраля. К этому празднику дома и улицы в Китае принято украшать фонарями.

Директор учреждения "Центр 800" Софья Юдина отметила, что "Нижний Новгород накануне 800-летия превратился в сказку, а украшение китайскими фонариками – это хорошее продолжение сказки".

"Праздничная иллюминация украсила центральную улицу Большую Покровскую, ДК им. Свердлова, усадьбу Рукавишникова, дом Сироткина и другие здания. Накануне Нового года мы открыли обновленные городские пространства из программы "Среда 800": сквер имени Свердлова, площадь Маркина и площадь перед станцией канатной дороги – также в новогоднем оформлении", - добавила она.

Ранее сообщалось, что подготовка Нижнего Новгорода к 800-летию ведется в нескольких направлениях: это инфраструктурная программа "Город 800", событийная программа, специальные проекты "Команда 800", "800 добрых дел", "Волонтеры 800", "Бизнес 800" и "Дворы 800", которые запускает и курирует АНО "Центр 800".

"Среда 800" - часть большой инфраструктурной программы "Город 800", которая реализуется к 800-летию Нижнего Новгорода. Программа благоустройства общественных пространств осуществляется в стратегическом партнерстве с Институтом развития городской среды Нижегородской области.

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Теги:
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