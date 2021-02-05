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Два человека доставлены в больницу после столкновения автобусов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, два пассажирских рейсовый автобуса столкнулись в 07:00 20 февраля на пр. Октября.
По первоначальным сведениям, в результате столкновения ушибы и ранения разной степени тяжести получили две пассажирки автобусов. В настоящее время они доставлены в больницу.
Сейчас сотрудники УГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 20 февраля произошла автоавария на пр.Гагарина, которая унесла жизнь двоих людей.
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