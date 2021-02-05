Свет и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

С 9:00 света нет в домах №1, 2, 3 по ул. Шимборского в Сормовском районе. С 13:00 его также отключат по адресам: Верхневолжская набережная, 20а, ул. Рождественская 47в, 47с, 47а, 47д, 45б в Нижегородском районе.

Кроме того, с 10:00 в доме №3б по ул. Варварской (Нижегородский район) нет холодной воды.

Электроснабжение и водоснабжение отключено временно из-за плановых работ на сетях. В Нижегородском районе поставка коммунальных ресурсов возобновится к 15:00, в Сормовском районе - к 17:00.

Напомним, что накануне свет и воду частично отключали в трех районах Нижнего Новгорода.