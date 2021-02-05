"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2021 11:29  [61] Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде
20 февраля 2021 11:20  [60] "Чувство патриотизма закладывается в человеке с детства", - Евгений Люлин
20 февраля 2021 11:03  [89] Маммографы закупят для нужд пяти нижегородских больниц
20 февраля 2021 10:37  [235] Нижегородская канатная дорога приостановила работу 20 февраля
20 февраля 2021 10:15  [115] Свет и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода
20 февраля 2021 09:50  [151] Сквер им. Свердлова украсили фонарики в рамках празднования Китайского Нового года
20 февраля 2021 09:11  [104] "Влиять на развитие региона может каждый активный гражданин", - Наталья Назарова
19 февраля 2021 19:30  [323] Нижний сегодня: главные события дня
19 февраля 2021 18:49  [196] Дорогу Ушаково-Венец в Богородском районе отремонтируют в 2021 году
19 февраля 2021 18:41  [233] Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров проверил благоустройство на Автозаводе
Общество

Свет и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода

20 февраля 2021 10:15  [115] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

С 9:00 света нет в домах №1, 2, 3 по ул. Шимборского в Сормовском районе. С 13:00 его также отключат по адресам: Верхневолжская набережная, 20а, ул. Рождественская 47в, 47с, 47а, 47д, 45б в Нижегородском районе.

Кроме того, с 10:00 в доме №3б по ул. Варварской (Нижегородский район) нет холодной воды.

Электроснабжение и водоснабжение отключено временно из-за плановых работ на сетях. В Нижегородском районе поставка коммунальных ресурсов возобновится к 15:00, в Сормовском районе - к 17:00.

Напомним, что накануне свет и воду частично отключали в трех районах Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph