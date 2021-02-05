Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Новая схема на Циолковского
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2021 11:29  [60] Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде
20 февраля 2021 11:20  [59] "Чувство патриотизма закладывается в человеке с детства", - Евгений Люлин
20 февраля 2021 11:03  [89] Маммографы закупят для нужд пяти нижегородских больниц
20 февраля 2021 10:37  [232] Нижегородская канатная дорога приостановила работу 20 февраля
20 февраля 2021 10:15  [114] Свет и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода
20 февраля 2021 09:50  [151] Сквер им. Свердлова украсили фонарики в рамках празднования Китайского Нового года
20 февраля 2021 09:11  [104] "Влиять на развитие региона может каждый активный гражданин", - Наталья Назарова
19 февраля 2021 19:30  [323] Нижний сегодня: главные события дня
19 февраля 2021 18:49  [196] Дорогу Ушаково-Венец в Богородском районе отремонтируют в 2021 году
19 февраля 2021 18:41  [233] Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров проверил благоустройство на Автозаводе
Общество

Маммографы закупят для нужд пяти нижегородских больниц

20 февраля 2021 11:03  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Маммографы закупят для нужд пяти нижегородских больниц. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, аппараты должны быть поставлены в медучреждения в срок не позднее 90 дней со дня подписания контракта.

В частности аппараты для проведения рентгеновской маммографии планируется поставить в следующие лечебные учреждения региона: городская больница №28 Московского района, городская больница №10 Канавинского района, Богородская ЦРБ, Первомайская ЦРБ и Павловская ЦРБ.

Всего на эти цели в рамках регионального проекта "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области" за счет средств федерального бюджета планируется выделить 52,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Балахне.

Для открытия Центра в кабинетах был проведен необходимый ремонт, получено новое высокотехнологичное оборудование: аппарат УЗИ экспертного класса с 5-ю датчиками, эндоскопическая аппаратура - эндофиброскоп и колоноскоп, микроскоп для цитологических исследований, маммограф.

СПРАВКА:
Рентгеновский маммограф — специализированный рентгенодиагностический аппарат, используемый для снимков молочной железы.
Во многих маммографах предусмотрена возможность прицельной биопсии под рентгенологическим контролем.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph