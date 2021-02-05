Маммографы закупят для нужд пяти нижегородских больниц Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Маммографы закупят для нужд пяти нижегородских больниц. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, аппараты должны быть поставлены в медучреждения в срок не позднее 90 дней со дня подписания контракта.

В частности аппараты для проведения рентгеновской маммографии планируется поставить в следующие лечебные учреждения региона: городская больница №28 Московского района, городская больница №10 Канавинского района, Богородская ЦРБ, Первомайская ЦРБ и Павловская ЦРБ.

Всего на эти цели в рамках регионального проекта "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области" за счет средств федерального бюджета планируется выделить 52,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Балахне.

Для открытия Центра в кабинетах был проведен необходимый ремонт, получено новое высокотехнологичное оборудование: аппарат УЗИ экспертного класса с 5-ю датчиками, эндоскопическая аппаратура - эндофиброскоп и колоноскоп, микроскоп для цитологических исследований, маммограф.

СПРАВКА:

Рентгеновский маммограф — специализированный рентгенодиагностический аппарат, используемый для снимков молочной железы.

Во многих маммографах предусмотрена возможность прицельной биопсии под рентгенологическим контролем.