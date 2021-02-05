"Защита Родины – святая обязанность каждого россиянина", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей города с Днём защитников Отчества

"Военная служба в России – это большая честь и большая ответственность. Сегодняшние военнослужащие вдохновляются подвигами дедов и прадедов. В мирное время они приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях и выполняют миротворческие задачи, укрепляя внешний суверенитет нашей страны", - говорится в поздравлении.

"Неувядаемая ратная слава Вооруженных сил России сделала День защитника Отечества по-настоящему общенародным праздником. Поздравляя с ним и принимая поздравления, мы понимаем, что защита Родины – святая обязанность каждого россиянина, а начинается она с защиты семьи и родного дома", - сказал Юрий Шалабаев.