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Общество

ЛУКОЙЛ поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны в Кстове с Днем защитника Отечества

20 февраля 2021 12:40  [70] Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень 18 февраля посетил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Кстовском районе. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Антон Гребень поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества, вручил подарки от компании "ЛУКОЙЛ" и пожелал здоровья, крепости духа и оптимистичного настроя.

"В этот день с глубокой признательностью обращаюсь со словами благодарности к Вам, ветеранам Великой Отечественной войны. Пройдя через все суровые испытания, не жалея себя, Вы отстояли честь и свободу родной земли, проявляя самые доблестные и благородные качества, жертвуя своими интересами во благо всей страны. Именно благодаря Вам мы можем строить планы на будущее, растить детей в свободной стране и развиваться! Вы – наша опора и поддержка, пример того, как нужно служить Родине! Хочу сердечно поблагодарить Вас, пожелать крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких. С праздником!", - обратился к ветеранам Антон Гребень.

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Теги:
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