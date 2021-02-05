"Этот праздник наполняет наши сердца чувством гордости ко всем, кто защищал Родину", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

"Этот праздник олицетворяет мужество, героизм и патриотизм, наполняет наши сердца чувством гордости и уважения ко всем, кто стойко защищал Родину и продолжает хранить покой наших граждан", - говорится в поздравлении.

"23 февраля мы чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников военных действий, всех мужчин, оберегающих своих родных, близких и являющихся для них опорой. В этот февральский день мы также уделяем особое внимание женщинам, которые находятся на службе и трудятся на благо Отечества", - добавил глава регионального парламента.

"Выражаю благодарность каждому за трудолюбие, стойкость, надежность и готовность в любой момент исполнить свой долг защитника", - завершил свое поздравление Евгений Люлин.