"Этот праздник наполняет наши сердца чувством гордости ко всем, кто защищал Родину", - Евгений Люлин

Евгений Люлин
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.
"Этот праздник олицетворяет мужество, героизм и патриотизм, наполняет наши сердца чувством гордости и уважения ко всем, кто стойко защищал Родину и продолжает хранить покой наших граждан", - говорится в поздравлении.
"23 февраля мы чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников военных действий, всех мужчин, оберегающих своих родных, близких и являющихся для них опорой. В этот февральский день мы также уделяем особое внимание женщинам, которые находятся на службе и трудятся на благо Отечества", - добавил глава регионального парламента.
"Выражаю благодарность каждому за трудолюбие, стойкость, надежность и готовность в любой момент исполнить свой долг защитника", - завершил свое поздравление Евгений Люлин.
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