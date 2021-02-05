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Общество

Тренажер с дополненной реальностью разработан в Нижегородской области для сотрудников водоканала

20 февраля 2021 13:51  [83] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Тренажер с дополненной реальностью разработан в Нижегородской области для сотрудников водоканала. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, три организации - АО "НПП "Салют", АО "Нижегородский водоканал" и АНО "Нижегородский НОЦ" подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках взаимодействия пилотным проектом станет внедрение на водоканале тренажера с технологиями виртуальной и дополненной реальностей. Он позволяет
смоделировать нештатные ситуации и отработать методы устранения и предупреждения производственных аварий. В результате этого будут сокращены временные и финансовые затраты на обучение и переаттестацию персонала.

Специалисты отмечают, что использование виртуальной и дополненной реальностей (AR\VR) является одним из шагов к повышению эффективности труда работников в различных сферах деятельности.

По словам директора Нижегородского НОЦ Игоря Федюшкина, "подобные цифровые технологии могут быть востребованы и в других регионах".

Директор Нижегородского водоканала Павел Марков в свою очередь отметил, что "оптимизация любых технологических процессов — это в итоге повышение уровня качества услуги или продукта".

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель выпустит первую партию экзоскелетов весной 2021 года.

Первая партия составит 11 экзоскелетов, их собирают на одном из заводов в Павловском районе. Компания-разработчик - ООО НПФ "Реабилитационные технологии" (ГК "Мадин") - является партнером Нижегородского НОЦ.

Напомним, решением президента России Владимира Путина 2021 год признан Годом науки и технологий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что это решение особо важно для нашего региона.

"У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения", - отметил он.

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Теги:
Водоканал Наука
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