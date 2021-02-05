Общественный штаб по наблюдению за выборами-2021 создан в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Общественный штаб по наблюдению за выборами-2021 создан в Нижегородской области. Об этом сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, целью этого органа является обеспечение координации деятельности общественных наблюдателей, которые в этом году будут работать в дни голосования.

Отмечается, что подобное объединение сформировано в регионе впервые. В состав штаба вошли: члены рабочей группы Общественной палаты, уполномоченный по правам человека в регионе, руководители общественных советов городов и районов региона, ведущие региональные некоммерческие организации, правоведы, политологи, социологи, лидеры общественного мнения.

СПРАВКА:

Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами – это добровольное формирование (без образования юридического лица), которое ведет публичную социально значимую деятельность. В частности штаб занимается организацией информационного, экспертного и правового сопровождения избирательных кампаний федерального и регионального уровней.

Среди основных задач штаба: обучение общественных наблюдателей и координация их работы, мониторинг хода избирательной кампании, правовая оценка и последующее реагирование на выявленные проблемы, взаимодействие с избирательными комиссиями, органами власти, электоральными экспертами, средствами массовой коммуникации, общественными организациями, представителями гражданского общества.