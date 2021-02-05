"В этот день мы вспоминаем героическую летопись нашего государства", - Олег Лавричев Общество

Олег Лавричев

Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем защитника Отечества.

"На протяжении десятилетий этот праздник отмечается как поистине всенародный. В этот день мы вспоминаем героическую летопись нашего государства и чествуем тех, кто избрал своей профессией, а значит и делом всей жизни, служение Родине, кто прошел солдатскую школу. Люди в военной форме всегда были примером мужества, героизма и чести, настоящими патриотами своей страны", - говорится в поздравлении.

"Отдельные слова благодарности сегодня мы посвящаем фронтовикам, ветеранам и участникам боевых действий. Мы гордимся ими, на их примере учим подрастающее поколение любви и уважению к своей истории и стране. Наш долг перед поколением победителей – сохранить память об их подвиге и передать ее потомкам", - сказал Олег Лавричев.

"С традициями воинской доблести неразрывно связана и история нашего города. Во все времена нижегородцы верой и правдой служили Отечеству, защищая его в кровопролитных боях, совершая трудовой подвиг на заводах, создавая новое оружие для укрепления обороноспособности страны", - добавил он.



"В слово Отечество каждый человек вкладывает свое понимание: дом, семья, дорогие сердцу люди, родные места, славное прошлое нашей страны, любимая работа. Защищать и оберегать все это – истинный долг каждого мужчины!", - завершил свое поздравление председатель думы Нижнего Новгорода.