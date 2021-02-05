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Политика

Глеб Никитин попросил главу Минкомсвязи РФ расширить образование для IT-специалистов

20 февраля 2021 15:33  [78] Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Темой встречи стали региональные проекты цифровизации.

Глеб Никитин рассказал, что сейчас в регионе работает около 1500 IT-компаний. Их число за 2020 год выросло на 25%. В отрасли трудится более 33 тысяч специалистов. По итогам прошлого года Нижегородская область вышла на третье место среди регионов России по объему экспорта ИКТ-услуг телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг.

"В регионе активно развивается сфера цифровых услуг. Это дает новые возможности, как для экономики, так и для граждан. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей могло получить профильное образование. Потребность в новых кадрах ежегодно составляет несколько тысяч человек. Это значительно превышает возможности региональных высших и профессиональных учебных учреждений. Рассчитываем, что такие образовательные направления будут расширяться", - сказал Глеб Никитин.

"В 2021 году Нижний Новгород отметит 800-летие. Подготовка включает в себя и ряд проектов в области цифровизации. Наша задача, - чтобы как можно больше горожан и гостей города смогли с помощью современных технологий погрузиться в историю города", - добавил губернатор Нижегородской области.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что на реализацию в Нижегородской области национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" предусмотрен 371 млн рублей. Это втрое больше, чем финансирование 2020 года. Большая часть средств – ассигнования из федерального бюджета. Деньги направляются на развитие информационной инфраструктуры в социально значимых учреждениях. Всего к высокоскоростному интернету в 2021 году планируется подключить 462 социально значимых объекта: 169 школ, 165 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 34 пожарные части.

Нацпроект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

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Теги:
Глеб Никитин Связь Технологии
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