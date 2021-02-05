Первые случаи заражения человека птичьим гриппом H5N8 зарегистрированы в России Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первые случаи заражения человека птичьим гриппом H5N8 зарегистрированы в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно информации, учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка. Течение болезни у заразившихся было легким. Риски распространения в короткие сроки минимизированы. Дальнейшего развития ситуация не получила.

По словам Анны Поповой, до настоящего времени случаев заболевания данным типом гриппа людей в мире не было.

"Пока мы видим, что новый возбудитель способен передаваться от птиц к человеку. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", - сказала она.

Анна Попова отметила, что выявление российскими учеными этих изменений на этапе, когда вирус еще не обрел свойства передаваться от человека к человеку, дает всему миру время подготовиться и найти методы борьбы с вирусом.

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По данным международного эпизоотического бюро, в 2020 году было зарегистрировано порядка 1500 очагов птичьего гриппа H5N8 на территории 41 страны.