Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Мужчина и женщина погибли на пожаре на Бору.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, тревожный сигнал о возгорании во 2-м переулке Чапаева на Бору поступил 20 февраля в 22:50.
Горел личный жилой дом. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 300 кв.м.
Согласно предоставленной информации, один человек был спасен.
Погибли мужчина 1959 г.р. и женщина 1957 г.р.
Вероятной причиной возгорания является нарушение правил эксплуатации бытовых приборов.
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