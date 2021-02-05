Мужчина и женщина погибли на пожаре на Бору Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Мужчина и женщина погибли на пожаре на Бору.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, тревожный сигнал о возгорании во 2-м переулке Чапаева на Бору поступил 20 февраля в 22:50.

Горел личный жилой дом. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 300 кв.м.

Согласно предоставленной информации, один человек был спасен.

Погибли мужчина 1959 г.р. и женщина 1957 г.р.

Вероятной причиной возгорания является нарушение правил эксплуатации бытовых приборов.