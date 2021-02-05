Региональный этап конкурса "История местного самоуправления моего края" стартовал в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Региональный этап конкурса "История местного самоуправления моего края" стартовал в Нижегородской области.

Как сообщили в региональном минобре, конкурс приурочен к Дню местного самоуправления в Российской Федерации, который отмечается 21 апреля.

Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Для этого надо до 31 марта прислать видеоролик хронометражем от 2 до 4 минут, исследование или проект в выбранной номинации.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1Ysl_BAFDMZoznhYvQaquyRNj9gfBuPyr/view

Участникам регионального этапа вручат электронные сертификаты. Победители и призеры получат дипломы.

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