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Происшествия

Труп мужчины обнаружили в пострадавшей от огня квартире в Кстове

21 февраля 2021 12:28  [92] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп мужчины обнаружили в пострадавшей от огня квартире в Кстове.

Как сообщили в ГУ МЧС России, ЧП произошло в многоквартирном доме на пр. Победы.

В одной из квартир был найден мертвый мужчина 1984 г.р.

Огнем повреждено имущество на площади 2 кв.м.

Есть основания предполагать, что причиной возгорания могли стать проблемы с электроборудованием.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре на Бору.

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Теги:
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