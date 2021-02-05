Труп мужчины обнаружили в пострадавшей от огня квартире в Кстове Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп мужчины обнаружили в пострадавшей от огня квартире в Кстове.

Как сообщили в ГУ МЧС России, ЧП произошло в многоквартирном доме на пр. Победы.

В одной из квартир был найден мертвый мужчина 1984 г.р.

Огнем повреждено имущество на площади 2 кв.м.

Есть основания предполагать, что причиной возгорания могли стать проблемы с электроборудованием.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре на Бору.