Труп мужчины обнаружили в пострадавшей от огня квартире в Кстове.
Как сообщили в ГУ МЧС России, ЧП произошло в многоквартирном доме на пр. Победы.
В одной из квартир был найден мертвый мужчина 1984 г.р.
Огнем повреждено имущество на площади 2 кв.м.
Есть основания предполагать, что причиной возгорания могли стать проблемы с электроборудованием.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре на Бору.
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