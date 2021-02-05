Фото: НИА Нижний Новгород
Уголовное дело по факту ДТП на проспекте Гагарина возбуждено по инициативе прокуратуры.
ЧП случилось утром 20 февраля.
Водитель Renault не совладал с управлением, вылетел на встречную полосу, в результате произошло столкновение с Hyundai.
Как сообщалось ранее, в аварии погибли два пассажира автомобилей. Позже стало известно, что в ДТП пострадали еще четыре человека.
Прокуратурой Нижнего Новгорода по поручению прокуратуры региона по факту данного ЧП была организована проверка.
В ходе нее были установлены факты оказания ответственной за содержание дороги подрядной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Прокуратура города передала в следственные органы материалы проверки. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре региона.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у прокуратуры области.
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