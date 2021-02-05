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Происшествия

Уголовное дело по факту ДТП на проспекте Гагарина возбуждено по инициативе прокуратуры

21 февраля 2021 13:27  [159] Происшествия
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Уголовное дело по факту ДТП на проспекте Гагарина возбуждено по инициативе прокуратуры.

ЧП случилось утром 20 февраля.

Водитель Renault не совладал с управлением, вылетел на встречную полосу, в результате произошло столкновение с Hyundai.

Как сообщалось ранее, в аварии погибли два пассажира автомобилей. Позже стало известно, что в ДТП пострадали еще четыре человека.

Прокуратурой Нижнего Новгорода по поручению прокуратуры региона по факту данного ЧП была организована проверка.

В ходе нее были установлены факты оказания ответственной за содержание дороги подрядной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура города передала в следственные органы материалы проверки. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре региона.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у прокуратуры области.

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