Уголовное дело по факту ДТП на проспекте Гагарина возбуждено по инициативе прокуратуры Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Уголовное дело по факту ДТП на проспекте Гагарина возбуждено по инициативе прокуратуры.

ЧП случилось утром 20 февраля.

Водитель Renault не совладал с управлением, вылетел на встречную полосу, в результате произошло столкновение с Hyundai.

Как сообщалось ранее, в аварии погибли два пассажира автомобилей. Позже стало известно, что в ДТП пострадали еще четыре человека.

Прокуратурой Нижнего Новгорода по поручению прокуратуры региона по факту данного ЧП была организована проверка.

В ходе нее были установлены факты оказания ответственной за содержание дороги подрядной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура города передала в следственные органы материалы проверки. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре региона.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у прокуратуры области.