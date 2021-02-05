Пожилой мужчина в Арзамасском районе погиб из-за неосторожного обращения с огнем Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожилой мужчина в Арзамасском районе погиб из-за неосторожного обращения с огнем.

По информации ГУ МЧС России, ЧП произошло в жилом доме в с.Чернуха 21 февраля.

Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, ликвидировали пожар на площади 112 кв.м. В жилом доме обнаружен труп пожилого мужчины.

Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

По той же самой причине загорелся дачный дом в д. Меленки в Павловском районе. Пожар был потушен, на месте происшествия обнаружен мертвый мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.