Пожилой мужчина в Арзамасском районе погиб из-за неосторожного обращения с огнем.
По информации ГУ МЧС России, ЧП произошло в жилом доме в с.Чернуха 21 февраля.
Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, ликвидировали пожар на площади 112 кв.м. В жилом доме обнаружен труп пожилого мужчины.
Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
По той же самой причине загорелся дачный дом в д. Меленки в Павловском районе. Пожар был потушен, на месте происшествия обнаружен мертвый мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.
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