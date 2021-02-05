Один человек погиб на пожаре в Перевозском округе.
Как заявили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, ЧП произошло 21 февраля в с. Пилекшево.
Горел личный жилой дом. На тушении пожара, площадь которого составляла 80 кв.м, от МЧС было задействовано 4 человека и 1 единица техники.
Согласно предоставленной информации, погиб один человек.
Ранее сообщалось, что 21 февраля в Арзамасском и Павловском районах на пожарах погибли двое мужчин. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+