Один человек погиб на пожаре в Перевозском округе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Один человек погиб на пожаре в Перевозском округе.

Как заявили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, ЧП произошло 21 февраля в с. Пилекшево.

Горел личный жилой дом. На тушении пожара, площадь которого составляла 80 кв.м, от МЧС было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Согласно предоставленной информации, погиб один человек.

Ранее сообщалось, что 21 февраля в Арзамасском и Павловском районах на пожарах погибли двое мужчин. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.