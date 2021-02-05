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Общество

Нижегородцев предупреждают об опасности катания со снежных горок в необорудованных местах

22 февраля 2021 10:09  [101] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородцев предупреждают об опасности катания со снежных горок в необорудованных местах.

Снежная зима доставляет немало проблем коммунальным службам и автомобилистам. Однако для любителей активного отдыха обилие снега, скорее, преимущество, но и здесь необходимо проявлять особую осмотрительность.

Не следует кататься со снежных горок в необорудованных местах. Причем нередко местами для таких развлечений становятся груды неубранного коммунальниками снега.

В региональном СУ СК России предупредили, что существует реальная опасность получить травмы, если спуск изобилует ямами, буграми, а внизу нет достаточного места для торможения.

В тех местах, где неподалеку располагается автодорога, есть риск угодить под колеса автомобиля.

Родителям не следует оставлять детей без присмотра, внимательное и ответственное отношение взрослых поможет избежать многих проблем.

В областном СУ СК России отметили, что в случае, если обращения граждан по устранению недостатков в работе коммунальных служб не принимаются дежурными этих организаций и существует угроза жизни и здоровью людей, надо звонить по телефону оперативного дежурного следственного управления: 8-920-069-50-20 либо по телефону "Ребенок в опасности": 8 (831) 268–03-34.

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Теги:
Дети Снег
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