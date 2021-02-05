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Политика

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан

22 февраля 2021 10:48  [30] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан.

По данным пресс-службы нижегородского правительства, 11 марта в 14:00 заместитель губернатора Нижегородской области, заместитель председателя правительства региона Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан.

Мероприятие состоится по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2, оно будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Граждане смогут задать вопросы Андрею Гнеушеву, координирующему работу органов исполнительной власти по следующим направлениям:

- представление интересов губернатора Нижегородской области и реализация его полномочий в Законодательном собрании региона;
- реализация государственных полномочий в сфере внутренней региональной и муниципальной политики;
- реализация государственной политики и управления в области массовой информации, массовых коммуникаций, полиграфии, книгоиздания, распространения печатной продукции.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личного участия заместителя губернатора Андрея Гнеушева.

Записаться на прием можно до 2 марта 2021 года. Желающим записаться необходимо обратиться в приемную граждан по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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