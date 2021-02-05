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"У всех нас есть возможность поддержать реализацию важной инициативы", - Андрей Чертков

22 февраля 2021 11:46  [94] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"У всех нас есть возможность поддержать реализацию важной инициативы", - сказал глава местного самоуправления Кстовского муниципального района Андрей Чертков, комментируя старт проекта "Вам решать!" в Нижегородской области.

"На мой взгляд, проекты и предложения, которые напрямую исходят от самих жителей, имеют особую ценность и должны реализовываться в первую очередь. Кто, кроме самих жителей, может определить актуальность и необходимость появления или ремонта того или иного объекта? Все-таки правильно и справедливо, что это сейчас решается сообща, с применением таких популярных доступных инструментов, как голосование", - отметил Андрей Чертков.

"В свою очередь, мы, руководители района, исходя из полученных результатов, получаем оперативную информацию и понимаем, какой проект на самом деле заслуживает особого внимания, где люди активны и неравнодушны к территории, на которой проживают. Например, в Кстове благодаря участию активистов и проекту "Вам решать!" появилась новая достопримечательность — оригинальный фонтан на бульваре Нефтепереработчиков, который стал настоящим украшением города: зимой он работает в световом режиме, а летом — как обычный фонтан", - заявил Андрей Чертков.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с 15 февраля по 15 марта жители региона могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона в рамках проекта "Вам решать!", который реализуется на базе программы поддержки местных инициатив (ППМИ).

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связанных с ремонтом библиотек или домов культуры). На эти цели в бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей.

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 16 марта – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф. Именно поддержка граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов. В числе критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно. Он может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.

Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.

Как уже сообщалось, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.

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