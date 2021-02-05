Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Дзержинске Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Дзержинске.

Как заявили в ГУ МЧС России, в ЦУКС 21 февраля в 20:32 поступил сигнал о возгорании в многоквартирном доме в поселке Горбатовка.

На улицу Восточную выехали огнеборцы. По лестничным маршам эвакуированы 6 человек.

Очаг возгорания, находивший в одной из квартир, был ликвидирован. Причина пожара выясняется.

На месте происшествия найден мертвый мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось о пожаре в нежилом доме в Сокольском округе. На месте происшествия найден труп мужчины.