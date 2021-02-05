Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Дзержинске.
Как заявили в ГУ МЧС России, в ЦУКС 21 февраля в 20:32 поступил сигнал о возгорании в многоквартирном доме в поселке Горбатовка.
На улицу Восточную выехали огнеборцы. По лестничным маршам эвакуированы 6 человек.
Очаг возгорания, находивший в одной из квартир, был ликвидирован. Причина пожара выясняется.
На месте происшествия найден мертвый мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось о пожаре в нежилом доме в Сокольском округе. На месте происшествия найден труп мужчины.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+