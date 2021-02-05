Нижегородские дорожники составили план снегоуборочных работ на предстоящую смену Общество

Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно предоставленной информации, днем 21 февраля на уборке снега будут задействованы 300 единиц дорожной техники и 643 дорожных рабочих.

Нижегородские дорожники сформировали план уборки улиц на предстоящую смену по вывозу снега с территорий районов.

В частности, в Автозаводском районе пройдёт уборка ул. Мончегорская, пр. Кирова, ул. Смирнова, пр. Октября, микрорайон ЮГ и проездов на пр. Молодежный.

В Канавине снегоуборочная техника будет работать в микрорайоне "Седьмое небо", на Московском шоссе, 25, ул. Тонкинская, 6,8, ул. Тихорецкая, ул. Якорная, а также вывозить снег с ул. Совнаркомовская.

Основной упор в уборке дорог в Ленинском районе будет сделан на очистке проспекта Ленина. В Московском районе снег будут вывозить с ул. Баранова и ул. Орджоникидзе.

В Нижегородском районе снегоуборочная техника будет задействована на Нижне-Волжской набережной, ул. Варварская, ул. Ульянова, ул. Студеная, ул. Володарского, ул. Белинского, в пер. Тихий.

В Приокском районе снег уберут с территорий ул. Терешковой, 1-2,5-6; ул. Петровского, ул. Вятская, ул. Терешковой, на транспортной развязке пр. Гагарина - ул. Ларина, на пр. Гагарина в районе парковки Фрунзе, остановка Щербинки-2, автосалон Плаза, а также дублере пр. Гагарина.

В Сормове техника будет работать на ул. Никиты Рыбакова, ул. Мокроусова и на внутриквартальной территории ул. Мочалова.

Также сегодня уборка продолжится в Советском районе. По плану снег будет вывезен с улиц Ванеева, Белинского, Бекетова, Краснозвездная, Светлогорская, Богородского, Надежды Сусловой, Васюнина, Шишкова, Козицкого.

Как сообщили в департаменте, ночью дорожные и коммунальные службы города продолжат проводить уборку и вывоз снега с улиц, а также прометание дорог и просыпку противогололедными материалами. Прошлой ночью из Нижнего Новгорода на очистку города вышли 276 единиц техники – днём и 257 – ночью.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется не оставлять автомобили на проезжей части на время производства работ.