День украинской культуры прошел в нижегородском "Хулиганодоме" Общество

Фото предоставлено организаторами мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

День украинской культуры и кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни прошел в Центре наставничества "Хулиганодом" для подростков и семей, оказавшихся в непростой ситуации.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", организаторами мероприятия стал благотворительный фонд "Жизнь без границ" совместно с Нижегородским региональным отделением партии "Единая Россия" и национально-культурным объединением украинцев "Криница".

Представители украинской национальной общины Нижегородской области познакомили ребят с традициями и особенностями культуры Украины, историей и деятельностью их организации, а также исполнили украинские песни.

Профессиональный повар провел мастер-класс по приготовлению вареников с творогом и вишней. Участники узнали о тонкостях приготовления национального украинского блюда, какие продукты в нем используются. Ребята увлеченно постигали азы кулинарии. Итогом дружной и слаженной работы стали правильно приготовленные вареники. Закончился мастер-класс совместной дегустацией и чаепитием.

"Мы все сегодня отлично провели время, зарядились хорошим настроением. Мастер-класс получился очень интересным, насыщенным и вкусным! Готовя вместе, участники помогали друг другу, общались, многие нашли общие темы, и, думаю, даже подружились. А еще, может быть, этот урок станет для кого-то из мальчишек и девчонок подсказкой в выборе будущей профессии. Мы с большим желанием готовы продолжать участвовать в проектах Центра, помогать ребятам", - отметила заместитель руководителя регионального исполкома НРО партии "Единая Россия" Татьяна Скоробогатова.

Президент благотворительного фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова рассказала, что интерактивное мероприятие прошло в рамках проекта "Выходные со смыслом". В нем принимают участие подростки из детских домов, социально-реабилитационных центров и семьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.

"Сегодня в нашем центре прошло первое занятие проекта "Выходные со смыслом". И, по отзывам участников, этот выходной день получился душевным, светлым и праздничным. Все прошло в замечательной и теплой атмосфере. Родители были очень рады провести увлекательно и познавательно время со своими детьми. А дети не только научились готовить настоящие украинские вареники, а узнали о культуре и обычаях другой страны, увидели, что у нас много общего, и как здорово всем дружить, общаться по-доброму", - поделилась впечатлениями президент благотворительного фонда.

Напомним, 12 февраля в Нижнем Новгороде открылся центр наставничества для подростков "Хулиганодом". Он создан в рамках программы благотворительного фонда "Жизнь без границ" - "Наставничество без границ". "Хулиганодом" - это место, где каждый подросток с непростой судьбой может найти себе доброго наставника, пройти бесплатные мастер-классы или провести время за чтением книг.

Идея создать Центр принадлежит благотворительному фонду "Жизнь без границ", который является фондом-партнером проекта "800 добрых дел". Также "Хулиганодом" будет работать для тех, кто хочет стать наставником для детей. На базе центра наставничества будет работать Школа наставников. Кроме того, "Хулиганодом" станет площадкой для стажировки специалистов, работающих с подростками, из Нижнего Новгорода и других городов страны.