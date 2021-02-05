Свыше 99% нижегородских девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку.
Как заявили в нижегородском минобре, в испытании, которое проходило 10 февраля, участвовали более 2,7 тыс. школьников.
99,3% девятиклассников получили зачет, в том числе 825 человек сумели набрать максимальный балл.
Как заявила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, в ходе итогового собеседования учащиеся показывают умение не только прочитать текст, выделить его суть, но и высказать свое суждение на одну из предложенных тем, например, рассказать, что такое сила воли, поделиться мнением об их любимом городе, любимом писателе, продемонстрировать навыки устной речи и умение рассуждать.
"Наши дети прошли собеседование на "отлично", - отметила министр.
Напомним, что школьники получают допуск к ГИА-9, если у них не накопились академические задолженности по итогам года и есть зачет по итоговому собеседованию.
Девятиклассники, получившие в ходе итогового собеседования "незачет", а также те ученики, которые смогли прийти на собеседование по уважительным причинам, будут повторно допущены к процедуре в резервные дни - 10 марта и 17 мая 2021 года.
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