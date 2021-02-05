Прямую телефонную линию "Ориентир" проведут в Нижегородской области 25 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Прямую телефонную линию "Ориентир" проведут в Нижегородской области 25 февраля.

Как сообщили в управлении по труду и занятости населения региона, в ходе прямой линии можно будет получить информацию о условиях постановки на учет в службу занятости, узнать подробности о порядке назначения пособий по безработице.

Звонить можно с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (831) 234-07-14 доб. 308, 234-07-20 доб. 356.

В указанное время телефонные линии "Ориентир" проведут также в центрах занятости населения районов области. Узнать контактные телефоны можно на сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

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