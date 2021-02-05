Мужской праздник в 2021 году будет аномально морозным, как в 1945 Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Погода в День защитника Отечества в Нижнем Новгороде в этом году будет аномально морозной – день и ночь 23 февраля станут самыми холодными сутками за прошедшую и предстоящую недели.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, этой ночью в Нижнем Новгороде ожидается ясная погода с температурой до -34°. Днем 23 февраля столбики термометров покажут около -23°. При этом по северо-востоку области температура ожидается на уровне -40° и МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти из-за аварий на коммунальных сетях или линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой).

По информации метеорологов, последний раз так морозно в этот день было 65 лет назад – в 1956 году, когда ночью было зафиксировано около -27°, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году – тогда столбики термометров застыли на отметке -30,5°. Прогнозируемая на 23 февраля 2021 года температура на 13-15 градусов холоднее многолетней нормы и случается в этот день реже одного раза в полвека.

Стоит добавить, что сегодня ожидается очень высокое атмосферное давление – 766 мм р.т. при норме для Нижнего Новгорода в 744 мм р.с.

Синоптики также называют такой показатель атмосферного давления аномальным и с претензией на рекорд. Неблагоприятное погодное явление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, предупреждают метеорологи.

Напомним, что в конце недели нижегородцев ждет кардинальное изменение погоды. До среды 24 февраля в городе будет очень холодно, однако далее последует небольшое потепление и резкий переход температуры воздуха на плюсовые значения. Таким образом, в субботу в Нижнем Новгороде ожидается +2°.

Ранее синоптики давали прогноз по ожидаемой погоде до конца весны и предупреждали о сложной паводковой ситуации.