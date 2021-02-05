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Общество

"Доблесть была и остается одним из главных мужских качеств", - Наталья Назарова

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Доблесть была и остается одним из главных мужских качеств, - Наталья Назарова

Доблесть была и остается одним из главных мужских качеств, - Наталья Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

"Доблесть была и остается одним из главных мужских качеств", - заявила депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Наталья Назарова, поздравляя нижегородцев с Днём защитника Отечества.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – Днем воинской славы России!

Мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность испокон веков были символами российского народа, а доблесть была и остается одним из главных мужских качеств.

Мы свято храним в памяти подвиги героев, отстоявших независимость государства. С огромным уважением относимся ко всем, кто в наши дни защищает безопасность страны. Возлагаем надежды на молодежь – надёжную опору Родины. Гордимся тем, что мы – граждане великой России, будущее которой зависит от всех нас!

Желаю вам здоровья, мира и стабильности, благополучия и достатка, новых побед!" - говорится в поздравлении Натальи Назаровой.

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