Безработным нижегородцам расскажут о возможностях профессионального переобучения Общество

Безработным нижегородцам расскажут о возможностях профессионального переобучения

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Безработным нижегородцам расскажут о возможностях профессионального переобучения. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

Согласно информации, 26 февраля 2021 года состоится прямая телефоннуая линия "Ориентир". Гражданам расскажут, какие направления профессионального обучения сейчас в приоритете. Также они смогут получить ответы на все интересующие вопросы в сфере занятости.

Звонки будут принимать с 10:00 до 12:00 по номеру: 8 (831) 234-07-18 доб. 344

Также можно обратиться в районные отделы и центры занятости населения. Номера телефонов размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.