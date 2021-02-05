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"Я часто вижу, как активно и заинтересованно жители создают инициативные группы, защищают свои проекты", - Надир Хафизов

23 февраля 2021 11:57  [91] Экономика

"Программа "Вам решать!" дает возможность реализации проектов по инициативе граждан, направленных на решение вопросов местного значения. Это ремонт дорог, обустройство детских площадок, улучшение мест массового отдыха граждан, ремонт объектов культуры, создание и развитие спортивных объектов", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Надир Хафизов.

"Важно, что в 2021 году снизилась доля софинансирования со стороны населения. При этом именно люди объединяются для выбора и защиты проектов. В своей работе на округе я часто вижу, как активно и заинтересованно жители создают инициативные группы, защищают свои проекты, собирают средства, контролируют строительство. Причем, помогать своей малой родине начинают и земляки, проживающие в других регионах: практически у каждого поселения появились "землячества" в социальных сетях", - сказал Надир Хафизов.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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