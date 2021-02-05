Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню Общество

фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Церемония состоялась в кремле в честь Деня защитника Отечества 23 февраля 2021 года.

После возложения губернатор отметил вклад нижегородцев в защиту Отечества.

"Сегодня мне, прежде всего, хотелось поздравить наших ветеранов. Тех, кто с оружием в руках отстоял независимость Родины", - обратил внимание он.

Слова благодарности глава региона также сказал и в адрес тех, кто защищает Россию в настоящее время – военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Также он подчеркнул и огромную роль оборонных предприятий в укреплении обороноспособности страны. Их в регионе насчитывается около 100 тыс.

"Мирное небо над головой во многом именно их заслуга. Наш долг сохранить память о поколениях героев", - резюмировал Глеб Никитин.