фото: Кирилл Мартынов
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Церемония состоялась в кремле в честь Деня защитника Отечества 23 февраля 2021 года.
После возложения губернатор отметил вклад нижегородцев в защиту Отечества.
"Сегодня мне, прежде всего, хотелось поздравить наших ветеранов. Тех, кто с оружием в руках отстоял независимость Родины", - обратил внимание он.
Слова благодарности глава региона также сказал и в адрес тех, кто защищает Россию в настоящее время – военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Также он подчеркнул и огромную роль оборонных предприятий в укреплении обороноспособности страны. Их в регионе насчитывается около 100 тыс.
"Мирное небо над головой во многом именно их заслуга. Наш долг сохранить память о поколениях героев", - резюмировал Глеб Никитин.
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