Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля Культура и отдых

Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Экскурсия по пробному маршруту "Сказочный терем на Оке. Прогулка по историческим объектам Нижегородской ярмарки" состоялась 23 февраля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

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За двухчасовую прогулку гид Татьяна Мошкова рассказала о ярмарочном купечестве и истории старого торгового города. Участники экскурсии посетили Гербовый зал, Староямарочный собор, здания мануфактурных складов, пакгаузы и собор Александра Невского.

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Отмечается, что Нижегородская ярмарка хранит и достойный пример доблести – историю Героя Советского Союза. Так, в 1940 году здесь располагался аэроклуб имени П.И. Баранова, где обучался Николай Сутягин. Спустя 11 лет на истребителе МиГ-15бис он сбил 22 реактивных самолёта в небе над Кореей.

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Экскурсия проведена при поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области и Нижегородского туристско-информационного центра.