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Культура и отдых

Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля

23 февраля 2021 13:43  [91] Культура и отдых
Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля

Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Экскурсия по пробному маршруту "Сказочный терем на Оке. Прогулка по историческим объектам Нижегородской ярмарки" состоялась 23 февраля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

За двухчасовую прогулку гид Татьяна Мошкова рассказала о ярмарочном купечестве и истории старого торгового города. Участники экскурсии посетили Гербовый зал, Староямарочный собор, здания мануфактурных складов, пакгаузы и собор Александра Невского.

Отмечается, что Нижегородская ярмарка хранит и достойный пример доблести – историю Героя Советского Союза. Так, в 1940 году здесь располагался аэроклуб имени П.И. Баранова, где обучался Николай Сутягин. Спустя 11 лет на истребителе МиГ-15бис он сбил 22 реактивных самолёта в небе над Кореей.

Экскурсия проведена при поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области и Нижегородского туристско-информационного центра.

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