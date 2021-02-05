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Общество

План уборки снега на 23 февраля опубликован в Нижнем Новгороде

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фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Очистка от снега как центральных улиц, так и внутриквартальных проездов и дворов ведётся в Нижнем Новгороде 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, в Автозаводском районе в основным чистят проспекты Ленина, Октября и Кирова. Также вывоз снега с въездов в кварталы и дорог категории В запланирован на улицах Героя Смирнова и Автомеханическая.

Канавинском район: Комсомольское и Московское шоссе, улицы Советская, Тихорецкая, Электровозная и Гордеевский путепровод, дворы в мкрн "Седьмое небо" и на ул. Карла Маркса.

В Ленинском районе чистят Комсомольское шоссе.

В Московском районе используется техника для уборки снега с улиц Ярошенко (объездная), Баранова и Орджоникидзе.

В Нижегородском районе очистка дорог ведётся на Нижне-Волжской набережной, Варварской, Ульянова, Малой Покровской, на проездах по улицам Родионова, Донецкая и Яблоневая.

Приокском район чистят в микрорайоне Щербинки I, на проспекте Гагарина и на улице Терешковой.

Сормовский район: улица Культуры и внутриквартальные территории на улицах Героев Космоса и 70 лет Октября.

В Советском районе вывозят снег с Агрономической, Салганской, Головнина, Артельной, 60 лет Октября и Невзоровых.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил руководителям районов усилить контроль за уборкой снега.

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Теги:
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