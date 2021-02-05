фото: пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Росгвардейцы спасли из пожара в Нижегородской области двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, возгорание в двухэтажном доме в Кстове (пос. Приволжский) произошло утром 23 февраля. Сотрудники вневедомственной охраны старшие сержанты Владислав Естафьев и Сергей Поспелов заметили это и сообщили дежурному, который вызвал на место происшествия экстренные службы.
Не дожидаясь пожарных, росгвардейцы выяснили, что на втором этаже дома могут
быть дети. Главный вход уже полыхал и мужчины забрались внутрь через окно. В предполагаемом месте они и обнаружили заспанных мальчиков шести и 15 лет.
Младшего закутали в одеяло и на руках вынесли из горящего здания. Подростку также помогли выбраться.
Обоих мальчиков с родителями приютили пока у себя соседи.
Ранее сообщалось, что в аномальные морозы 20-21 февраля 2021 года по сравнению с минувшим годом за аналогичные даты число пожаров выросло в три раза (с 15 до 42). При этом гибель людей на пожарах увеличилась в девять раз.
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