Росгвардейцы спасли из пожара в Нижегородской области двоих детей Происшествия

фото: пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Росгвардейцы спасли из пожара в Нижегородской области двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, возгорание в двухэтажном доме в Кстове (пос. Приволжский) произошло утром 23 февраля. Сотрудники вневедомственной охраны старшие сержанты Владислав Естафьев и Сергей Поспелов заметили это и сообщили дежурному, который вызвал на место происшествия экстренные службы.

Не дожидаясь пожарных, росгвардейцы выяснили, что на втором этаже дома могут

быть дети. Главный вход уже полыхал и мужчины забрались внутрь через окно. В предполагаемом месте они и обнаружили заспанных мальчиков шести и 15 лет.

Младшего закутали в одеяло и на руках вынесли из горящего здания. Подростку также помогли выбраться.

Обоих мальчиков с родителями приютили пока у себя соседи.

Ранее сообщалось, что в аномальные морозы 20-21 февраля 2021 года по сравнению с минувшим годом за аналогичные даты число пожаров выросло в три раза (с 15 до 42). При этом гибель людей на пожарах увеличилась в девять раз.