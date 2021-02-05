Нижегородцы провели акцию "Защитим память героев" Общество

фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Нижегородцы провели акцию "Защитим память героев". Об этом сообщают в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

23 февраля, в День защитника Отечества активисты возлагают цветы к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям. Сотни тысяч гвоздик в этот день по всей стране становятся символом нашей памяти и уважения ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории. Перед возложением цветов на памятных местах проводятся субботники и очистка их от снега.

Мероприятие проводится совместно с НРО партии "Единая Россия" и Молодой Гвардией



23 февраля в Парке Победы прошло возложение цветов к памятнику советскому танкисту Зиновию Колобанову. Участниками мероприятия стали Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Региональное отделение движения "Юнармия", ветераны, НРО "Союз десантников России". Перед возложением участники движения "Волонтеры Победы" провели субботник в центральном городском музее техники и оборонной промышленности и очистили от снега экспонаты парка.



"Сейчас наши дорогие ветераны практически не выходят из дома. Но общаясь с ними я слышу истории про однополчан, которых уже нет в живых. Сегодня вместе с волонтерами мы почтили память не вернувшихся с войны героев, а также возложили цветы в память о боевых товарищах ветеранов. Герои, как и их подвиг, не должны быть забыты. Вместе мы сохраним историческую память", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.



Жителям Нижегородской области предлагается присоединиться к акции "Защитим память героев". Ближайшее памятное место можно найти на портале Япомню.рф.

Пришедшим почтить память тех, кто не жалея жизни защищал страну, предлагается выложить фотографии с акции в социальные сети с хештегами #ЗащитимПамятьГероев52, #ВолонтерыПобеды и #ЗащитимВетеранов52, чтобы показать, как много тех, кто чтит подвиг народа и такую важную Победу для всего человечества.