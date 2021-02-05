Тысячи гвоздик возложили нижегородцы к памятникам героев войны Общество

фото: РИК НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Тысячи гвоздик возложили нижегородцы к памятникам героев войны. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Всероссийская акция "Защитим память героев" приурочена к Дню защитника Отечества. Активисты и депутаты "Единой России" возлагают цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. К акции присоединились и неравнодушные жители.



Руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов возложил цветы к Вечному огню на площади Славы в Сормовском районе. Он рассказал, что акция проходит во всех муниципалитетах региона. В течение дня цветы будут возложены более чем к тысячи памятных мест – в городах и небольших поселениях.



"Сегодня вместе с нами возлагают цветы волонтеры Победы, молодогвардейцы. Тысячи людей присоединились к акции по всей Нижегородской области. Цветы - это наша дань памяти и безграничной благодарности каждому ветерану, каждому солдату, всем защитникам Отечества. Тем, кто ценой неимоверных усилий защищал нашу страну, наше будущее в страшные годы Великой Отечественной войны. Долгих лет жизни каждому герою, кто жив. И вечная память тем, кого уже нет. Они – наша гордость, наше героическое прошлое. На их примере мы учимся жить, любить свою Родину и защищать ее", - отметил Алексей Антонов.



Он также поздравил с Днем защитника Отечества и поблагодарил тех, кто сегодня продолжает нести эту вахту на боевом посту, берегут мир и обеспечивают безопасность нашей страны.



В рамках акции волонтеры привели в порядок территории возле памятников и обелисков.



"Мои прадеды воевали в годы Великой Отечественной войны, защищали нашу Родину, наше будущее. Их уже давно нет, но мне рассказывали, что они не любили вспоминать о тех страшных событиях. Я знал, что они побывали в самом настоящем пекле. Мы должны знать правду и никогда не забывать об ужасах войны, чтобы это никогда не повторилось. Мы будем беречь эту память, помнить о тех, кто не щадил себя ради нас", - сказал волонтер Константин Бобров.



Кроме того, региональное и местные отделения партии проводят праздничные мероприятии в честь Дня защитника Отечества во всех районах и городских округах Нижегородской области, активисты поздравляют ветеранов и военнослужащих с праздником.