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Общество

"Наша обязанность - сберечь для будущих поколений героические истории защитников Отечества", - Артём Кавинов

23 февраля 2021 17:39  [117] Общество

Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов накануне принял участие во Всероссийской акции "Защитим память героев". Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России",

Парламентарий отметил, что день Защитников Отечества – это, в первую очередь особый календарный день для всех, кто обеспечивает защиту и безопасность нашей страны, день, в который мы вспоминаем бойцов-героев, защищавших нашу страну в мирное время, в Великую Отечественную войну.
 
"Для меня было совершенно естественным, как для внука участников сражений второй мировой, как старшего сержанта запаса ВДВ, присоединиться к всероссийской акции "Защитим память героев", - сказал депутат Госдумы Артем Кавинов.
 
Депутат побывал в Михаленино Варнавинского района, где возложил цветы к мемориалу памяти Героя Российской Федерации, майора Александра Перова, заехал в музей в школе, которая носит имя Героя, а также навестил его родителей.
 
"Александр погиб в Беслане, спасая от разрыва гранаты детей. Уже раненый он постарался закрыть их своим телом. Эту историю сегодня знает вся страна, и мы вновь вспоминали ее вместе с отцом Героя – офицером спецназа ГРУ, полковником запаса Валентином Антоновичем Перовым. Смотрели фильм, старые фотографии  последнего отпуска Александра в 2004-ом. Эти люди - достояние нашей страны. Честь, достоинство, мужество, забота о тех, кто рядом, – то, что во все века было главными качествами русского офицера, защитников своей Родины. Благодаря им мы чувствуем себя в безопасности, живем под мирным небом. Низкий поклон всем героям, светлая память", - сказал Артем Кавинов.
 
Также в городе Бор Артем Кавинов вместе с депутатом областного парламента Александром Шароновым возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, почтив память всех павших в Великой Отечественной войне.

"На престижном посту №1 здесь несут службу юнармейцы. Было приятно пообщаться с ними. Ребята гордятся этой особой доверенной им миссией, гордятся тем, что входят в состав Юнармии. Это здорово", - поделился впечатлениями Артем Кавинов.
 
Он также отметил, что сегодня наша задача сохранить память о героях и передать историю страны будущим поколениям. "Никакие инсинуации на эту тему и уж тем более оскорбление их памяти недопустимы. Страницы Великой Отечественной все дальше уходят от нас, и сегодня есть необходимость защитить на уровне федерального законодательства историческую память о событиях и героях войны", - добавил Кавинов.

Напомним, в Госдуму внесены поправки в закон об ответственности за реабилитацию нацизма, которые предлагается дополнить наказанием за оскорбление ветеранов.

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