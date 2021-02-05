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Общество

"Программа "Вам решать!" - механизм, позволяющий нижегородцам принимать активное участие в благоустройстве", - Леонид Гойхман

24 февраля 2021 09:20  [109] Общество
Леонид Гойхман

Леонид Гойхман

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Программа "Вам решать!" - хороший механизм, позволяющий нижегородцам принимать активное участие в благоустройстве области", - заявил депутат Законодательного собрания Леонид Гойхман, комментируя старт проекта "Вам решать!".

По его словам, все без исключения хотят жить в благоустроенном и комфортном месте. Месте, где учтены желания и предложения жителей, которые непосредственно пользуются этой территорией.

"Существует одна очень хорошая фраза – "Дом не заканчивается на пороге квартиры". Мы можем менять пространство вокруг нас. Именно это подтверждает проект "Вам решать!". Нам решать, что здесь будет, нам решать, как будет устроено место, где мы живем, будут ли посажены цветы или установлена детская площадка", - сказал Леонид Гойхман.

"Проект реализуется на базе программы поддержки местных инициатив. Она давно доказала, что это хороший механизм, позволяющий нижегородцам принимать самое активное участие в благоустройстве области. На территории Канавинского района уже много лет успешно работает проект "Канавино – Благоустройство", где жители сами воплощают в жизнь свои идеи. И хочу отметить, они с большим желанием и энтузиазмом в нем участвуют. Мне очень приятно, что есть такие неравнодушные люди, которые увлеченно и добросовестно собственными силами делают наш район краше", - добавил парламентарий.

"Надеюсь, что содержание проектов позволит нижегородцам радоваться положительным изменениям вокруг", - резюмировал депутат Заксобрания Леонид Гойхман.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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