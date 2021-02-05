Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 24 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Так, с 9:00 света нет в Нижегородском районе по адресам: ул. Нижегородская, 1а и ул. Ильинская, 47, 47а, 49, 53. Сегодня в ТП-111 (трансформаторная подстанция) проводится планово-предупредительный ремонт. Электроснабжение возобновится к 17:00.

Кроме того, с 9:00 в домах №1, 2, 12 по ул. Зайцева в Сормовском районе проводится ремонт трубопровода, и нет горячей воды. Ее подача возобновится к 15:00.