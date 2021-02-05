Более 500 тысяч анализов на COVID-19 провели в нижегородской лаборатории с конца марта 2020 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 500 тысяч анализов на COVID-19 провели в нижегородской лаборатории с конца марта 2020 года. Об этом сообщает ГБУЗНО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".

Согласно информации, за это время центр стал ведущей лабораторией по диагностике COVID-19 в Нижегородской области. Сразу после открытия данного направления диагностики возможности лаборатории составляли 300 анализов в сутки.

При этом штат сотрудников и парк оборудования увеличивались, и осенью 2020 года, в момент пиковой наргузки, производилось уже более 3000 анализов в сутки ежедневно. Работа велась семь дней в неделю, в две смены.

Работа центра началась 25 марта 2020 года и за это время было произведено 500 тыс анализов методом ПЦР. 13 ноября 2020 года было произведено максимальное количество анализов в сутки – 4 092.

Как сообщалось ранее, по данным на 23 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 94 610 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 576.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 270 161 человек, в том числе за последние сутки протестировано 2 973 жителя.