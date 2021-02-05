Конкурс "Экспортер года" пройдет среди нижегородских компаний Бизнес

Лучшего экспортера выберут в Нижегородской области. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, заявки на участие в конкурсе принимаются в региональном Центре развития экспорта до 17 марта 2021 года.

Конкурс "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Целью проведения является популяризация экспортной деятельности и увеличение числа экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области.

"Оцениваться будут результаты внешнеэкономической деятельности компаний за 2020 год. По целому ряду направлений региону удалось достичь хороших показателей. В частности, это касается несырьевого неэнергетического экспорта. Нашим предприятиям есть что представить во всех номинациях", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что в области предпринимаются меры поддержки экспортеров. Так, в регионе работает Центр развития экспорта, который вошел в ТОП-15 в стране.

"Приглашаю всех, кто реализует экспортные проекты, принять участие в конкурсе. Это хороший шанс заявить о себе и получить возможность для дальнейшего развития", - добавил губернатор Нижегородской области.

Оценивать конкурсантов будут по целому спектру показателей. Среди них - объем экспорта, его доля в общей выручке компании, наличие необходимых документов сертификации за рубежом, товарных знаков, патентов, а также стаж экспортной деятельности, количество экспортных позиций, использование международных торговых площадок, участие в программе Made in Russia, наличие сайтов компании на иностранных языках, положительных публикаций в международных СМИ, рекламы за рубежом и участие в международных выставках, конференциях, форумах.

Победитель конкурса в каждой номинации будет награжден дипломом и ценным призом.

В пресс-службе правительства региона напомнили, что Центр развития экспорта Нижегородской области (ЦРЭ НО) вошел в ТОП-15 рейтинга самых эффективных организаций инфраструктуры поддержки экспорта по стране. Рейтинг составляет Российский экспортный центр (РЭЦ) на основании показателей работы организации за год. Всего оценивалась работа организаций из 85 регионов России.

В 2020 году при содействии регионального Центра развития экспорта договора на поставку заключили 77 нижегородских компаний, причем около трети из них впервые вышли на внешние рынки. Общая сумма заключенных контрактов составила около 2 млрд рублей (более $25 млн). Количество выведенных на экспорт субъектов МСП является одним из ключевых показателей регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нижегородская область в 2020 году выполнила этот показатель на 103,5%.

Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" оказывает разнообразные услуги субъектам МСП: проведение обучающих мероприятий, перевод рабочих документов и сайтов на иностранные языки, сопровождение экспортных контрактов, маркетинговые исследования, помощь в поиске и подборе зарубежных партнеров, организация участия в международных выставках и бизнес-миссиях. За 2020 год представители 55 компаний прошли обучение в Школе РЭЦ, 79 компаний обратились за помощью в подборе потенциальных партнеров, 267 получили разного рода консультации, в том числе с участием приглашенных экспертов. В общей сложности разнообразную поддержку от регионального Центра развития экспорта в 2020 году получили 420 компаний Нижегородской области.