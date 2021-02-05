Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование компании Whoosh Бизнес

Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование компании Whoosh. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк завершил сделку по предоставлению мезонинного финансирования технологичной компании Whoosh сектора кикшеринга (аренда электросамокатов) в размере более 1 млрд рублей.

В результате сделки "Открытие" стал основным кредитующим банком компании. Whoosh — технологический стартап. Компания разрабатывает платформу микромобильности, которая позволяет управлять процессами и оказывать услуги в сфере шеринга средств индивидуальной мобильности, закрывающих потребность транспорта последней мили. На данный момент компания управляет одноименным шерингом (сервис краткосрочной аренды электросамокатов) Whoosh.

"Мы рады выступить основным финансирующим банком для целей масштабирования инновационного бизнеса компании Whoosh. Желаем успехов и реализации поставленных амбициозных целей. Уверены, что цели будут достигнуты, а планы реализованы", - заявила старший вице-президент банка "Открытие", директор департамента по работе с корпоративными клиентами Екатерина Чиркова.

Основатель Whoosh Дмитрий Чуйко заявил, что для компании это важный новый шаг к более динамичному и инновационному развитию, позволяющий масштабировать бизнес компании и упрочить лидирующие позиции.

"Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в инновационном секторе. Мы очень рады сотрудничеству, и рады инвестировать в динамично развивающуюся компанию с профессиональной командой, которая улучшает качество жизни в большом городе и желаем им больших успехов", - отметил в заключение вице-президент банка "Открытие", генеральный директор "Открытие Капитал" Тимур Хамраев.