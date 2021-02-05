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Бизнес

Нижегородский водоканал сократил время устранения аварий в сильные морозы

24 февраля 2021 12:30  [80] Бизнес

Нижегородский водоканал сократил время устранения аварий в сильные морозы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Аномальные холода, а по сообщениям нижегородского гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС, для начала третьей декады февраля это самые холодные дни за весь период климатических наблюдений – почти за 200 лет, привели к ряду крупных аварий на водопроводных сетях Нижегородского водоканала", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на экстремально низкие температуры, устранить повреждения удалось в кратчайшие сроки, добавили в пресс-службе.

"В сильные морозы часто отказывает техника и оборудование. Кроме того, промерзает грунт, и раскопки становятся более сложными. Поэтому для ликвидации аварий и их последствий одновременно работают сразу несколько служб Нижегородского водоканала", - уточнили на Водоканале.

Начальник управления производством АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин отмечает, что при таких погодных условиях важна каждая минута.

"В морозы на место аварии мы одновременно направляем сразу несколько служб. Одни занимаются устранением причины аварии, другие откачкой воды, третьи устранением наледи. Важно работать максимально быстро. Невозможно надолго отключать водоснабжение, так как это может вызвать промерзание труб", - пояснил он.

При авариях с подтоплением проезжей части, произошедших за последние две недели, оперативная работа помогла предотвратить образование сильной наледи, откачка воды заняла не более двух часов, отметили в пресс-службе Водоканала.

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Теги:
Водоканал ЖКХ
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