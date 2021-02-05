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Нижегородцев приглашают стать волонтерами на голосовании за объекты для благоустройства

24 февраля 2021 12:46  [89] Общество

Фото: Организаторы

Нижегородцы смогут стать волонтерами при подготовке и проведении голосования за объекты для благоустройства в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благоустройство будет проводиться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) нацпроекта "Жилье и городская среда". Голосование пройдет на новой федеральной платформе с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Для того, чтобы стать волонтером, необходимо пройти регистрацию на специально созданном для этого портале с 24 февраля по 22 марта.

"Нижегородская область – регион-лидер в России по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Также у нас в регионе одно из самых активных волонтерских движений. Уверен, что эта синергия даст отличный результат, и весь процесс выбора площадок для благоустройства станет еще удобнее, проще и прозрачнее", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Главной задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать по телефону.

Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и в других местах с большой проходимостью людей. У всех добровольцев будут планшеты для голосования. Волонтеры смогут собирать отзывы о той или иной территории.

"Электронная система для голосования применялась в нашем регионе и раньше – общероссийская платформа разрабатывалась на базе нижегородской площадки "Голос За". Однако теперь подход комплексный, что позволит вовлечь в голосование еще больше граждан", - пояснил Глеб Никитин.

Помимо волонтеров, которые помогут в голосовании, у каждой площадки будут работать кураторы, которые смогут дать подробные разъяснения по поводу конкретных объектов в каждом районе.

Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Напомним, весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал Глеб Никитин, в этом году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.

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Теги:
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