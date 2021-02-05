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Происшествия

Подросток в Нижегородской области подозревается в избиении отчима металлической трубой

24 февраля 2021 12:54  [91] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подросток в Нижегородской области подозревается в избиении отчима металлической трубой. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отношении 17-летнего молодого человека уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Следователи полагают, что ночью 19 февраля в доме в р.п. Шиморское Выксы юноша услышал крики своей матери. Выйдя на улицу, он увидел ссору нетрезвого отчима с матерью.

Затем юноша схватил металлическую трубу и нанес ей несколько ударов по голове 37-летнему потерпевшему. После этого вместе с матерью юноша попытался оказать отчиму помощь. Сейчас мужчина находится в больнице. За его жизнь продолжают бороться врачи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги:
Избиение СК РФ
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