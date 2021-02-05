Одна из улиц Нижнего Новгорода будет реконструирована по новой технологии Общество

Проспект Ленина Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Одна из улиц Нижнего Новгорода до конца 2021 года будет реконструирована по новой технологии городской мобильности. Соответствующую программу разработали "Российский дорожный научно-исследовательский институт" и ("РОСДОРНИИ") и Агентство стратегических инициатив в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщают разработчики, для реализации программы в Нижнем Новгороде рассматриваются проспект Ленина или улица Белинского. Изменения произойдут не только в графике движения общественного транспорта, но и в самой инфраструктуре с целью повышения комфорта и безопасности пешеходов и водителей.

"Задача улучшения качества дорожного движения - одна из приоритетных в юбилейный для Нижнего Новгорода год. Реализуются проекты строительства развязок, запланирована большая работа в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Нам важно использовать все доступные возможности", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что проект дает дополнительный ресурс для привлечения нижегородцев к работе по улучшению дорожной инфраструктуры, поскольку планируется запуск специального мобильного приложения и интернет-портала, с помощью которых жители смогут в режиме онлайн следить за качеством дорог и прилегающих территорий, сообщать о проблемах, оставлять свои пожелания и задавать вопросы о ходе ремонтных работ.

"Порой именно жители города выступают с инициативой об установке дополнительного пешеходного перехода или светофора, об изменении графика движения транспорта. Мы приветствуем новый проект и поддерживаем его реализацию", – добавил губернатор Нижегородской области.

Проект "Моя дорога" стартовал в конце 2020 года. На конкурсной основе прошел отбор городов, и Нижний Новгород попал в число победителей.

Улица Белинского и проспект Ленина входят в число самых оживленных, где нередко происходят дорожно-транспортные происшествия. В ходе мониторинга было выявлено сразу пять аварийно-опасных участков, где ДТП происходят чаще всего. Сейчас экспертная группа ведет консультации по выбору одной из двух улиц, на которой будет реализован пилотный проект.