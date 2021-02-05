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"Алексей Макиевский всегда был готов делиться своими знаниями и опытом", - Евгений Люлин

24 февраля 2021 14:28  [86] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин почтил память почетного гражданина Нижегородской области Алексея Макиевского, которому 25 февраля исполняется 90 лет со дня рождения.

В здании Законодательного собрания портрет Алексея Макиевского завершает галерею руководителей советского периода.

Напомним, что свой трудовой путь Алексей Макиевский начал на Горьковском авиационном заводе имени Орджоникидзе. В 1954 году был избран секретарем комитета ВЛКСМ предприятия, в 1961 году - первым секретарем Горьковского обкома комсомола, а через пять лет стал первым секретарем Ленинского райкома КПСС города Горького и прошел путь до первого заместителя председателя исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов.

Был депутатом Верховного Совета РСФСР двух созывов. При личном участии Алексея Макиевского в Нижегородской области реализованы такие масштабные проекты, как строительство Горьковской ГЭС, мостов через Волгу и Оку, Дворца спорта, реконструкция многих предприятий легкой промышленности; строительство очистных сооружений города, ввод в эксплуатацию метрополитена, газификация в населенных пунктах области.

Многолетний плодотворный труд, высокая ответственность за порученное дело были отмечены тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы Народов, медалями: "За трудовую доблесть", "За доблестный труд" и другими наградами.

"Два года назад в возрасте 88 лет он ушел из жизни, оставив о себе только светлые воспоминания как о добром товарище, семьянине, но прежде всего, о государственном и общественном деятеле. Он был открытым, искренним и трудолюбивым человеком, с глубоким знанием своего дела, умевший работать с людьми и для людей. Даже уйдя на заслуженный отдых, он постоянно поддерживал связи с ветеранами комсомола и молодежью. Всегда был готов делиться своими знаниями и накопленным опытом, а потому не мог оставаться в стороне", - сказал Евгений Люлин.

Члены семьи Алексея Михайловича высказали предложение об увековечении памяти А.М. Макиевского и размещении на доме в Нижнем Новгороде, где он проживал, мемориальной доски. Евгений Люлин поддержал эту инициативу.

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Теги:
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