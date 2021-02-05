Грузия открывает границы для россиян с 1 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Грузия открывает границы для россиян с 1 марта. Об этом сообщает РИА со ссылкой на премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Согласно информации, список стран для въезда в Грузию расширился - в него включили Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Белоруссию.

Отмечается, что для въезда в страну потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В целом в стране постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Ресторанам разрешат работать в закрытых помещениях (но не в выходные) - с 1 марта в Батуми, а с 8-го - по всей Грузии при соблюдении всех санитарных норм.

В стране действует комендантский час - с 21:00 до 05:00.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

До этого авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Турцией, Абхазией, Черногорией, Хорватией, Великобританией, Сербией, Болгарией, Кубой, Доминиканой и Мексикой.