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Грузия открывает границы для россиян с 1 марта. Об этом сообщает РИА со ссылкой на премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Согласно информации, список стран для въезда в Грузию расширился - в него включили Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Белоруссию.
Отмечается, что для въезда в страну потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
В целом в стране постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Ресторанам разрешат работать в закрытых помещениях (но не в выходные) - с 1 марта в Батуми, а с 8-го - по всей Грузии при соблюдении всех санитарных норм.
В стране действует комендантский час - с 21:00 до 05:00.
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
До этого авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Турцией, Абхазией, Черногорией, Хорватией, Великобританией, Сербией, Болгарией, Кубой, Доминиканой и Мексикой.
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